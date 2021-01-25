Грузовой, легковой, минивэн и даже спортивный - вот какие электромобили производят в Беларуси

Белорусские ученые хотят создать свой электромобиль с запасом хода в 500 километров.

О том, что в НАН Беларуси планируют создать экспериментальное производство белорусских электрокаров, сообщило СТВ со ссылкой на Владимира Гусакова, главу академии наук.

Так, по словам ученого, в Беларуси уже произведено несколько отечественных электрокаров.

- Сейчас у нас есть несколько моделей: грузовой, легковой, минивэн, создается даже спортивный электромобиль. Все комплектующие, вся элементная база отработаны, - перечислил Гусаков.

Также председатель президиума НАН уточнил, что на данный момент прорабатывается задача создать в Беларуси экспериментальное производство электрокаров. Для того, чтобы было можно запустить отечественные разработки «на поток».

- В этом направлении работаем с нашими китайскими и российскими партнерами, - подчеркнул он.

При этом Владимир Гусаков заметил, что модели, которые разрабатывают белорусские ученые, предназначаются для «среднего класса», то есть будут доступны широкому кругу потребителей. Для этого, например, ставка делается не только на дорогие литийонные батареи, а и на такие модели батарей, как графеновые и графено-свинцовые. Испытываются собственные наработки, ведутся экспериментальные проверки. При этом стоит задача разработать батареи с запасом хода - 500 километров. А также сделать небольшие «коробки питания», например, для электровелосипедов и другого электротранспорта. Разрабатывают в НАН и целую линейку собственных электродвигателей для электрокаров.

- Хочу подчеркнуть: это не Geely, это принципиально другой электромобиль с полностью белорусской начинкой, - заключил глава НАН.

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