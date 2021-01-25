В Беларуси нужно построить еще две АЭС

Еще две атомные электростанции нужно построить в Беларуси, считает руководитель НАН. Фото? официальный сайт БелАЭС.

Не исключено, что в Беларуси появятся еще несколько атомных электростанций. Необходимость их строительства объяснил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ, пишет Интерфакс.

По мнению Гусакова, уже через 3-5 лет мощностей первой белорусской АЭС будет не хватать для обеспечения потребностей республики. Поэтому вопрос строительства второй атомной электростанции прорабатывается уже сейчас.

«Но через 20-25 лет я вижу необходимость и в третьей атомной станции", - заявил Гусаков.

Руководитель НАН обосновал это тем, что при поставленной в стране задаче достичь ВВП в 100 миллиардов рублей необходимо увеличение объемов производств примерно вдвое, а это потребует много энергии. Также Владимир Гусаков отметил, что впечатление о том, что с вводом атомной станции Беларусь будет испытывать избыток электроэнергии, ложное. Наоборот, энергии будет недоставать, так как в стране развиваются наукоемкие и электроемкие производства, подчеркнул он.

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21 января первый энергоблок белорусской АЭС был включен в сеть после отключения 16 января.