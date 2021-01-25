Из-за разбросанных в Минске ипэшником саморезов ни одна машина не пострадала, но суд все равно признал его виновным

Мужчина купил и разбросал по дороге не менее 500 металлических саморезов. Фотоиллюстрация: Генпрокуратура Беларуси.

Подробности уголовного дела в отношении 38-летнего ипэшника, который разбросал в Минске на дороге рядом с Госпонгранкомитетом саморезы, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так известно, что в течение нескольких дней с 12 по 16 ноября 2020-го года минчанин методично приходил по одному адресу и разбрасывал саморезы. Он купил в магазине около 500 штук и потихоньку разбрасывал их на проезжей части и тротуаре.

- Металлические саморезы подозреваемый разбрасывал с целью повреждения чужого имущества, в том числе транспортных средств Государственного пограничного комитета, - прокомментировали в Генпрокуратуре.

Правда, все саморезы с дороги собрали и ни одна машина не пострадала. А вскоре по камерам видеонаблюдения нашли и нарушителя.

В суде мужчина сказал, что причиной стало его внутреннее состояние из-за личных обстоятельств и ситуации в стране, а еще - месть. Минчанин рассказал, что незадолго до инцидента его с ребенком в машине на улице Якубовского подрезал другой водитель, он решил «отплатить».

- При задержании и личном обыске у обвиняемого были обнаружены черные металлические саморезы, такие же были изъяты с места преступления. То как мужчина разбрасывал саморезы рядом со въездом на территорию одного из подразделений Госпогранкомитета зафиксировали камеры видеонаблюдения. А в его планшете был поисковой запрос адреса здания рядом с местом происшествия, - перечислили в пресс-службе.

Суд признал минчанина виновным в покушении на хулиганство (ч.1 ст.14 и ч.1 ст.339 УК РБ) и приговорил к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор еще может быть обжалован.

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