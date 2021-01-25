Шла по пешеходному переходу. Вот почему погибла женщина в Светлогорске

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, и ее насмерть сбила машине. Фото: ГАИ.

ГАИ сообщает о гибели неустановленной женщины в Светлогорске. Ее сбила машина. Это произошло 23 января около 15 часов.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который обозначен и дорожными знаками, и разметкой. В это время по проезжей части ехала «Тойота». 43-летний водитель не предоставил пешеходу преимущество в движении, и наехал на женщину. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

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