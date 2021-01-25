Названа предельная стоимость квадратного метра жилья в Беларуси в 2021 году

В Беларуси из-за ввода АЭС будут строить больше электрофицированного жилья. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В эфире ОНТ Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси, заявил, что стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021-ом году не превысит 1152 белрублей.

Таким образом, цена квадратного метра с господдержкой не обгонит показателя ее соотношения со среднемесячной зарплатой в Беларуси.

- Что касается коммерческого жилья, думаю, цена будет формироваться от спроса и стоимости основных строительных материалов, - прокомментировал министр.

Всего в 2021-ом году в стране запланировано возвести около 4 миллионов квадратных метров жилья. При этом из-за ввода АЭС будут больше строить домов на «электричестве»: с электроотоплением, горячей водой от розетки и с электроплитами.

- В 2020-ом году было построено свыше 100 тысяч квадратных метров электрофицированного жилья. В 2021-ом году планируется построить около 170 тысяч квадратных метров такого жилья - это около 5 процентов от общего ввода, - заметил Пархамович.

Однако наиболее востребованными остаются в Беларуси так называемые арендные метры. И в этом году будет построено еще 95 тысяч квадратных метров арендного жилья за счет бюджета. При этом спрос на него сохранится.

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