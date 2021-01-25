В Минске семья поставила на подзарядку телефон Nokia, и тот взорвался. Вот что случилось с ребенком

Телефон. который поставили на подзарядку, взорвался - подросток получил ожог. Фото: Павел МАРТИНЧИК

15-летний школьник получил ожог из-за поставленного на подзарядку мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 24 января. В 19.53 медики сообщили в МЧС, что в больницу доставили несовершеннолетнего с обожженным бедром. Оказалось, что мальчик получил травму дома.

-Увключённого в электророзетку мобильного телефона Nokia 3310 произошёл взрыв аккумуляторной батареи, - рассказали в МЧС.

Помощь спасателей не потребовалась. Причины происшествия устанавливаются.

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