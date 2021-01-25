Пошла гулять и пропала: в Дзержинском районе ищут 14-летнюю девочку

14-летняя Александра Васильева не вернулась домой после прогулки. Фото: МВД.

О том, что правоохранителями разыскивается 14-летняя жительница одной из деревень в Дзержинском районе, сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Несовершеннолетняя Александра Васильева пропала в воскресенье, 24 января. Известно, что девочка около 17.00 вышла из дома, сказала, что пошла погулять на улицу, но обратно она не вернулась.

- Пропавшей на вид около 14 лет. Девочка 160 сантиметров ростом, у нее среднее телосложение, прямые ярко-рыжие волосы до поясницы, зеленые глаза. Из особых примет - две большие родинки сзади справа на шее, - перечислили в пресс-службе.

Из дома Александра ушла в светло-зеленом пальто на молнии с капюшоном и с черно-белой опушкой, а также в черных брюках и черных сапогах на шнурках.

Если вы знаете, где находится Александра Васильева, сообщите в милицию.

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