Охранник заглянул в детскую коляску покупательницы, но увидел там не ребенка

Три женщины выбирали в магазине все самое вкусное и дорогое, складывали в детскую коляску и уходили, не заплатив. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Три жительницы Витебска обокрали два магазина в Полоцке, используя детскую коляску. Дамы приехали в райцентр 29 декабря. Они зашли в крупный торговый центр. Одна из женщин спокойно прогуливалась с детской коляской между стеллажами, а ее подруги складывали в тележки дорогие продукты. Потом воровки, прикрывая друг друга, срывали с упаковок штрихкоды и другие приспособления, используемые для предотвращения краж, и перекладывали продукты в детскую коляску. Вся «операция» заняла около полутора часов. В конце концов все вместе женщины подошли к кассе, купили пачку сигарет и спокойно вышли из магазина.

Воровки отправились в другой крупный магазин, где повторили представление и заполнили коляску товарами на общую сумму 499 рублей. Здесь охрана оказалась бдительной – когда женщины уже вышли на улицу, охранник задержал их и заставил вернуть товары. В милицию администрация магазина не обращалась.

Интересно, что только через месяц в первом магазине, который посетили воровки, обнаружили, что пропали товары на 606 рублей и обратились в милицию.

-Сотрудники уголовного розыска Полоцкого РОВД совместно с оперативниками УВД установили личности всех подозреваемых. Все они уже успели отметиться в милицейских базах за совершение различных преступлений. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

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