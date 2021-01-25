Лукашенко о введении биометрических паспортов: Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав?

По словам Лукашенко, из-за введения новых паспортов у белорусов не должно появиться дополнительных проблем. Фото: БелТА.

О том, что на совещании у Александра Лукашенко в понедельник, 25 января, обсуждалась готовность к введению в стране биометрических документов, проинформировало БелТА.

Так открывая совещание, Лукашенко перечислил, что работа по новым паспортам и идентификационным картам ведется в Беларуси давно и подошла к завершению. Мол, правительство и должностные лица сообщают: «сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением (…) можно хоть завтра выдавать».

Однако на этом этапе Александр Лукашенко поднял ряд вопросов: не нужна ли еще дополнительная подготовка и стоит ли вводить ID-карты одномоментно, с 30 апреля 2021-го года? Здесь же он подчеркнул, что с новыми паспортами у белорусов должны появиться дополнительные возможности, а не проблемы.

- Данное новшество затронет абсолютно всех. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов, - заметил Лукашенко.

Координировать решение поставленных задач будут МВД и Минсвязи.

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