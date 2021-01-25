Стало известно, сколько человек задержали в Беларуси на протестах в выходные 23 - 24 января

Белорусы не перестают выходить на протестные акции, связанные с поствыборными событиями и итогами президентских выборов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что свыше 150 человек были задержаны в Беларуси на субботне-воскресных акциях на выходных с 23 по 24 января, проинформировал ресурс interfax.by.

Такие данные озвучили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре «Весна». Большинство протестующих были задержаны в Минске - 139 человек, и это, в основном, были субботние задержания, 23 января. Аресты протестующих в воскресенье, 24 января, по заявлению правозащитников были немногочисленными.

- Кроме Минска задержания происходили в Бресте, Гродно, Молодечно, Лиде и Новогрудке, - перечислили в «Весне».

Сообщается также, что в Минске задержали на протестах известную врача-онколога, кандидата медицинских наук Надежду Петровскую, а также активисток инициативы «Уличная медицина» Карину Радченко и Татьяну Лобозу.

Напомним, протесты после прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов продолжаются в стране уже свыше 5 месяцев. Участники протестных акций не признают озвученные белорусскими властями итоги выборов, считая, что это сфальсифицированные данные.

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