Стрелял в животное, застрелил егеря. В Дятловском районе возбуждено уголовное дело в отношении охотника

Охотник застрелил егеря - стрелял в дикое животное. Фото: Следственный комитет.

46-летний егерь Дятловского лесхоза погиб на месте от огнестрельного ранения в ночь на 22 января. В него выстрелил охотник.

59-летний житель Минска охотился в лесу на территории Дятловского района. Он стрелял в дикое животное, не убедившись, что в направлении выстрела нет людей. На траектории выстрела оказался егерь. Он получил огнестрельное ранение и умер на месте происшествия.

В отношении охотника возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Он задержан и допрошен, назначены экспертизы, сообщает Следственный комитет.

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-во время охоты стрелять можно лишь убедившись, что в направлении выстрела нет ни людей, ни домашних или сельскохозяйственных животных;

-запрещается стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели, в сумерках, против солнца или при других условиях, которые ухудшают видимость.

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