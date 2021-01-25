В Щучинском районе детеныш косули пришел к людям и остался с ними жить

Этот малыш просто вышел из тумана к людям. Фото: СТВ.

Необычный питомец появился на конном дворе в Щучинском районе. Маленькая косуля среди зимы сама пришла из леса к людям и осталась с ними жить. Историю рассказал телеканал СТВ.

- Вышла из тумана косуля, пришла на территорию, зашла во двор, уже сюда на участок. Мы так удивленно пошли смотреть, он оказался абсолютно не пугливым, - рассказала телеканалу хозяйка конного двора Людмила Босак.

Людмила – ветеринар по образованию, она осмотрела малыша и определила, что он здоров. Женщина предполагает, что косуленок отбился от матери во время загонной охоты. Назвали малыша Бемби, потому что он очень похож на олененка из одноименного мультфильма.

Бемби любит общаться с детьми, которые приезжают на конный двор учиться верховой езде.

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