Белорусский депутат заявил, что у Беларуси забрали ЧМ по хоккею в качестве мести за победу во Второй мировой войне

По мнению депутата Уткина у Беларуси забрали ЧМ по хоккею, чтобы белорусы еще раз не объединились. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.

В эфире СТВ депутат Палаты представителей, председатель Гомельской облфедерации хоккея назвал перенос чемпионата мира по хоккею из Минска местью за разгром нацизма. И вот как он это объяснил.

Так спортивный чиновник заявил, что в Беларуси хоккей является массовым видом спорта: «Родители, дедушки и бабушки... Это все наши люди, которые живут хоккеем, их мечта - хоккей».

Подчеркнул депутат и то, что «этот праздник» - ЧМ по хоккею ждали все, «особенно детвора и их родители». И добавил образно, что из-за того, что у Беларуси забрали чемпионат, произошел «массовый публичный расстрел, втоптали в грязь мечту».

Не согласился Виталий Уткин и с официальным объяснением Международной федерации хоккея, что чемпионат из Минска переносится из-за вопросов безопасности, связанных с коронавирусом.

- Вопросы безопасности абсолютно другие, мы же понимаем, что выходило на первый план, - уверенно заявил депутат и продолжил. - Можно (...) просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом.

И в защиту своей версии депутат заговорил о «логике политических движений». Мол, что Skoda во время ВОВ, ремонтировала технику немецко-фашистских войск, выпускала танки, а Nivea - зубные щетки, мыло, предметы личной гигиены для вермахта.

Журналист госТВ заметил, в свою очередь, что в те годы многие работали на вермахт, и внуки не должны отвечать за дедов.

А депутат продолжил, что это, по его мнению, просто логика, принятая на политической арене.

- Разные вещи: перенесли, забрали, спровоцировали, предали в угоду себе. Я понимаю, для чего это делалось. Это делалось для того, чтобы у народа не было праздника, чтобы народ еще раз не объединился, - заключил Виталий Уткин.

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