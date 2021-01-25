72% ожогов: Минздрав рассказал о состоянии мужчины, который поджег себя на площади Независимости в Минске

Минздрав рассказал о состоянии мужчины, который поджег себя на площади Независимости. Фото: СК

Состояние 35-летнего мужчины, который 22 января поджег сам себя на площади Независимости в столице Беларуси, по-прежнему крайне тяжелое. Павел Баньковский - напомним, так зовут пострадавшего - находится на лечении в Республиканском ожоговом центре в Больнице скорой медицинской помощи, сообщило 25 января Министерство здравоохранения Беларуси.

Врачи диагностировали у мужчины ожоги различной степени тяжести - до 72 процентов, уточнили в ведомстве. Прогнозы врачи не дают, но делают все возможное для спасения пострадавшего.

Как уже рассказывала «КП», утром 22 января напротив Дома правительства в Минске облил себя горючим и поджег 35-летний мужчина. Его забрали в больницу без сознания. Как выяснилось, пострадавший - минчанин. О том, кто он и что могло подтолкнуть мужчину на такой шаг, «Комсомолке» рассказал его друг - читать далее >