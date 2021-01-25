Снова снег и метель: циклон «Ларс» надвигается на Беларусь

Циклон принесет в Беларусь снег и метель. Фото: pixabay

Метели и порывистый ветер ожидаются в Беларуси на текущей неделе, их принесет циклон «Ларс», который надвигается на республику.

В частности, на 26 января, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Об этомообщается на сайте pogoda.by.

«26 января (вторник) ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по югу местами до 21-23 м/с», – сказано в сообщении.

Кроме того, оранжевый уровень опасности объявлен также и на 27 января.

«27 января (среда) ночью и утром на большей части республики сохранится ветер порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с», – уточнили в Белгидромете.

При этом будет довольно тепло. Так, 26 января температура воздуха в течение суток будет от -2°С до +4°С. В среду, 27 января, сохранится неблагоприятная погода, а столбики термометров покажут 0°С… -5°С, днем температура воздуха будет от -3°С до +2°С. Такая информация содержится в видеопрогнозе на неделю с 26 по 31 января.

В четверг, 28 января, ночью местами, днем на большей части Беларуси ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ночью будет морозно: -1°С… -6°С (при прояснениях прогнозируется до -9°С). Температура воздуха днем: от -4°С до +1°С.

В пятницу, 29 января, временами ожидается снег, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ночью столбики термометров покажут от -2°С до -8°С, при прояснениях прогнозируется до -10°С. Температура воздуха днем будет от -5°С до +1°С.

В субботу, 30 января, ночью местами, днем по больше части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, днем по югу – мокрый снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ночью столбики термометров покажут от 0°С до -7°С, днем – от -4°С до +1°С.

В воскресенье сохранится такая же погода, как и в субботу.

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