До 23 метров в секунду: на вторник объявлен оранжевый уровень опасности

Ветер, дождь, снег - такая погода будет в ближайшие дни Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Оранжевый уровень опасности в Беларуси объявили синоптики на вторник, 26 января. Уже ближайшей ночью по западной половине страны, а утром и днем на большей части территории республики прогнозируют сильные осадки. Причем, почти все возможные: и снег, и метели, и мокрый снег, и дожди.

Кроме того, ожидается усиление ветра. В ночь на вторник в западной части республики, в Брестской и Гродненской областях, а затем и во многих районах Беларуси порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем 26 января местами в южной части республики - до 21-23 м/с, прогнозирует Белгидромет.

Ветреная погода перейдет и на среду. Ожидается, что ночью и утром 27 января на большей части страны сохранится ветер порывами 15-20 м/с, в некоторых районах 21-23 м/с. А все из-за южного циклона - читайте подробнее: циклон «Ларс» надвигается на Беларусь.

Что касается температуры воздуха 27 января, то она ожидается в пределах 0 - минус 5 градусов ночью, а в дневное время: минус 3 - плюс 2. В четверг, 28 января, станет холоднее: 1-6 мороза ночью (до минус 9 при прояснениях) и от минус 4 до плюс 1 градуса днем.