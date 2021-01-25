Нетрезвая женщина-водитель в Минске врезалась в два авто: ее остановил очевидец

Нетрезвая женщина-водитель в Минске врезалась в два авто. Фото: ГАИ

Женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля «Форд», совершила наезд на автомобили «Мазда» и «Ситроен» во дворе одного из минских домов. Она была в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГАИ.

Известно, что нарушительница – 1961 года рождения. Она ехала по дворовой территории дома №55 по улице Филимонова и врезалась в две машины.

Ее остановил очевидец, он достал ключи из замка зажигания. Пострадавших в ДТП нет.

Машины получили механические повреждения.

– По результатам освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила около 2.5 промилле, – уточнили в ГАИ.

Там также напомнили: если вы увидели на проезжей части нетрезвого пешехода (велосипедиста) или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, то нужно сообщить об этом в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102.

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