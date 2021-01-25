Двоим отказали в убежище. Стало известно, сколько белорусов уехали после выборов в Литву

Стало известно, сколько белорусов уехали после протестов в Литву Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Обнародованы данные Департамента миграции Литвы о прибывших гражданах Беларуси. С 10 августа 2020 года, после начала протестов, последовавших за выборами президента, до 12 января 2021 года Литва выдала белорусам свыше 5,7 тысяч разрешений на временное проживание.

В то же время 11 заявок власти отклонили. 86 граждан Беларуси попросили убежища в Литве. На две заявки уже ответили отказом, посчитав, что их подали приспособленцы - люди даже не участвовали в акциях.

По словам начальника Департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, которые передает lrt.lt/ru, оформление гуманитарной визы проходит гораздо проще и быстрее по сравнению с предоставлением убежища:

- Гуманитарные визы предназначены только для белорусов, приезжающих в Литву. Они действительны максимум один год, а обычно - 6 месяцев, - рассказала Гудзинскайте.

Отметим, что многие белорусы, ссылаясь на преследования, уехали не только в Литву, но также в Польшу, Украину и другие государства. Свежей статистики из этих стран пока нет.