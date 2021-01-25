Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 января 2021 года: рекорд по новым случаям

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси снижается Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Рекордно низкое за последнее время количество новых случаев коронавируса зарегистрировали за сутки в Беларуси. По официальным данным Министерства здравоохранения 25 января, число положительных тестов на COVID-19 за сутки составило лишь 1 тыс. 024.

Правда, нужно учесть, что накануне был выходной день, поэтому тестов за сутки выполнили всего 9 тыс. 694. Выписали из больниц пациентов, перенесших «корону», тоже немного - 618 человек.

Девять пациентов с ковидом, по официальным данным Минздрава, умерли за сутки в медучреждениях республики. А за весь период распространения инфекции в стране признана смерть 1 тыс. 658 пациентов.

В ведомстве добавили, что всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 238 тыс. 635 пациентов с положительным тестом на COVID-19. В то же время выздоровели уже 224 тыс. 171 человек.

Читайте также:

В Минздраве сообщили, что снижается число пациентов с коронавирусными пневмониями