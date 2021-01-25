Балаба отреагировал на информацию о возможных весенних протестах в Беларуси

Дмитрий Балаба. ФОТО: скриншот видео СТВ

Минский ОМОН готов к возможным весенним протестным акциям. Такое заявление сделал командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба в эфире телеканала СТВ.

– Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным, – сказал Балаба, отвечая на вопрос корреспондента о том, готова ли милиция к акциям протеста и флешмобам весной, если они будут.

Также он назвал фейками распространяемые в интернете данные о том, что из ОМОНа уволилось много сотрудников.

– В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые. На данный момент могу сказать только одно: динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах, — заявил Балаба.

По его словам, белорусская милиция при подготовке к выполнению задач учитывает меняющуюся обстановку в мире, следит за тем, что происходит в Беларуси и соседних странах, и развивает свои подразделения.

Кроме того, он раскрыл, как избавляется от стресса. Оказывается, Балаба снимает напряжение во время занятий спортом.

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