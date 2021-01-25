Внезапная проверка боеготовности армии началась в Беларуси

Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности объявлена в Беларуси 25 января. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Руководит проверкой начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

«Основная цель – проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях», – сказано в сообщении Минобороны.

Некоторые подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. К примеру, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.

Действия войск пройдут почти на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. Выполнять задачи будут в разных условиях. В частности, предусмотрено преодоление водных преград, отработка учебно-боевых задач в дневное и ночное время, а также в лесах и населенных пунктах.

На финише проверки войскам предстоят контрольные занятия и тактические учения с боевой стрельбой различного уровня.

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