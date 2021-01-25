Курсы валют 25 января: доллар и евро подорожали Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Курсы валют изменились в понедельник, 25 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи: доллар и евро немного подорожали, а к российскому рублю национальная валюта слегка укрепилась.

По итогам торгов, курс евро подскочил на 0,49% (+0,0151) и достиг планки 3,1137 EUR/BYN. Доллар поднялся чуть скромнее: на 0,35% (+0,009), курс северо-американской валюты составил 2,5565 USD/BYN.

Что касается российского рубля, то его курс снизился на 0,4% (-0,0138) и составил 3,4123 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на бирже пройдут во вторник, 26 января. До их окончания курсы валют Национального банка будут на уровне тех, которые установились на торгах в понедельник. Исходя из этого коммерческие банки устанавливают свои курсы купли и продажи.