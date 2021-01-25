«Рыбачу еще с рассвета. Улов? Коту моему хватит!»: что говорят в свою защиту любители зимней рыбалки

С потеплением рыбаков на льду будто бы прибавилось. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Зимняя рыбалка, наверное, как никакое другое занятие не вызывает так много споров и противоречий. С одной стороны опасности, о которых говорят и МЧС, и ОСВОД, - это и хрупкий лед, и обморожения, и переохлаждения. Но с другой, о чем говорят сами рыбаки, это возможность простого и беспрепятственного передвижения почти по всему водоему и рыба, причем не любая, а нужная. «Комсомолка» заглянула на водохранилище Мышанка под Барановичами - в воскресенье, 24 января, рыбаков здесь было едва ли не больше чем рыбы.

- Я люблю зимнюю рыбаку за то, что можно выловить трофей. Когда холода ударили, например, ездил под Зельву на щуку. И поймал, представьте, на 6 почти кило, морозы - время больших щук! А сегодня? Окунь берет хорошо, но мелкий, ну и плотва, но редко, - рассказал о своей рыбалке местный житель Сергей.

С началом зимнего сезона сотрудники МЧС и ОСВОДа проводят рейды на водоемах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Действительно ли риск дело благородное спрашиваем еще у одного любителя зимней ловли. Рыбаки расселись у лунок в нескольких метрах от дамбы-водосброса, льда здесь по ощущениям будто и нет почти, вода с шумом падает с высоты, уходя небольшую речку.

- Какая толщина льда? Не знаю, думаю, сантиметров 9 - 10 будет - надежный, - уверенно отвечает рыбак Михаил. - Я рыбачу еще с рассвета, не сказать, что много наловил, но коту моему хватит. Немного плотвы, ершей, подлещик - вперемешку.

Погода в зимний сезон 2021-го года в Беларуси чересчур переменчивая. За считанные дни градус поменялся от крещенских морозов под -25 до плюсовой погоды +5...+7. К слову, в минувшие выходные в Бресте и Брестском районе даже побили температурный рекорд, потеплело до +9,2 градуса. А что с толщиной льда?

Рыбаки разместились близко к месту водосброса, видимо, там клюет хорошо. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На 22 января самый толстый лед на водоемах Беларуси еще остается: в Брестской области на реке Горынь - 14 сантиметров, на Витебщине на реке Мяделка в Поставском районе 15 - 20 сантиметров, на Гомельщине до 30 сантиметров промерзло озеро Сырское в Кормянском районе, на Гродненщине лучше всего промерзло Зельвенское водохранилище 18 - 23 сантиметра, но крепкий лед также и на городском озере в Слониме и Яновском водохранилище в Островце около 10 - 15 сантиметров, на Минщине - Солигорское водохранилище 17 - 20 сантиметров, а на Могилевщине - на Святом озере в областном центре 18 - 20 сантиметров, говорится в сводке ОСВОДа. По информации Минских городских ОСВОДов самый толстый лед остается на Заславском водохранилище 25 сантиметров, но там есть на водоеме трещина и промоина, и те же 25 сантиметров есть еще на Цнянке.

На зимнюю рыбалку ходят или за трофеем, или "покормить кота". Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ежегодно с началом сезона сотрудники МЧС и ОСВОДа проводят рейды, инструктируют рыбаков. Напоминают, что минимальный набор спасения - жилет и веревка должны быть у каждого.

В пресс-службе УМЧС по Брестской области сообщили, что только с начала 2021-го года в регионе произошло 6 несчастных случаев, когда человек проваливался под лед. И не всегда это рыбаки, например, 22 января в Бресте под лед провалился мальчик, он гулял по набережной и оступился. Из воды его достали спасатели.

Но для тех, кто на льду оказывается не случайно, есть основные правила безопасности:

- лед толщиною не менее 7 сантиметров зеленоватого оттенка считается безопасным;

- передвигаясь по льду, следует обходить места и участки с толстым слоем снега;

- в компании, рыбакам следует идти по льду в 5 - 6 метрах друг от друга;

- нельзя делать много лунок на небольшой площади;

- запрещается бегать и прыгать на льду, а также собираться большими группами.

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