Названы три признака того, что человек переболел коронавирусом

Ученые назвали три основных симптома перенесенного коронавируса. Фото: pexels

Узнать, переболел ли человек COVID-19, можно по трем основным признакам. К такому выводу пришли эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Они проанализировали несколько научных работ по этой теме и выявили несколько основных признаков.

По данным исследователей, три основных симптома того, что пациент перенес коронавирус – это одышка, боль в суставах и боль в мышцах.

Одышка (затрудненное дыхание) – это явный признак перенесенной коронавирусной инфекции. Переболевшие могут страдать от фиброза – это рубцевание тканей легких, которое является следствием проблем с дыханием.

Исследование, в ходе которого были изучены данные 55 выздоровевших пациентов, опубликованное в научном издании Lancet, показало, что у более 60% из них был этот симптом спустя три месяца после выписки, в то время как у чуть более 70% фиксировались отклонения от нормы при компьютерной томографии легких.

Боль в мышцах (миалгия) также указывает на перенесенный COVID-19 в сочетании с другими признаками.

– В целом коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани, – сказал ученый Центра диагностики органов дыхания Медицинского центра здоровья UNC Амир Барзин, комментируя одно из последствий так называемого длительного COVID-19, его цитирует издание Express.

Доктор Барзин объяснил, что мышечная боль, возникающая в результате вирусной инфекции, вызвана повреждением мышечных волокон самим вирусом.

Боль в суставах (артралгия) – третий симптом, который часто возникает у переболевших коронавирусом. Исследование на эту тему также опубликовано в научном издании Lancet. Там отмечается, что артралгия выявляется обычно у 14,9% переболевших COVID-19 пациентов.

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