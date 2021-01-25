Нашлась исчезнувшая в Дзержинском районе 14-летняя девочка

Нашласьь пропавшая накануне 14-летняя школьника. Фото: МВД

Пропавшая накануне в Дзержинском районе 14-летняя Александра Васильева, нашлась. Об этом сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».

Напомним, что вечером 24 января она ушла с подругой в гости к знакомым в соседнюю деревню, при этом родственникам не сообщила. Домой в тот день она не вернулась.

Позже выяснилось, что она просто решила остаться ночевать у знакомых. Примерно в полдень на следующий день она узнала, что ее ищут, и позвонила маме.

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