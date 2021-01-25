Студента БГУИР, осужденного на 114 суток, отчислили из вуза

Студента БГУИР судили восемь раз. Фото: tut.by

Студента БГУИР Яна Солоновича, который арестован на 114 суток и уже третий месяц находится за решеткой, отчислили из вуза, где он учился на 4-м курсе. Официальная причина - за неуспеваемость. Ян не сдал зимнюю сессию: студента задержали 1 ноября в Минске на уличных протестах и с тех пор не выпускали из изолятора, восемь раз судили по административной статье. Освободить парня должны лишь в конце февраля.

Письмо из вуза, в котором указано, что Ян не сдал зимнюю сессию и поэтому его отчисляют, недавно пришло семье парня, пишет tut.by.

За все это время, пока Ян находится в минском изоляторе на Окрестина, его мама не получила от сына ни одного письма. Неизвестно, доходят ли послания от родных до арестованного студента. Иногда вести о нем рассказывают семье сокамерники, которые после своего освобождения связываются с родными. Говорят, что Ян в порядке.

Напомним, раньше Ян Солонович был сотрудником научно-технического центра КГБ.