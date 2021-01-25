Жительница Столина лишилась сбережений, перечислив их на карту, чтобы сохранить

Мошенник похитил деньги с карточки жительницы Столина, представившись работником банка. Фото: pixabay

Женщина в Столине стала жертвой мошенников, она лишилась более 900 рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Известно, что 13 января 54-летней жительнице города по мессенджеру Viber позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка.

Он заявил женщине, что с ее счета пытались похитить деньги, но банк успел пресечь эту операцию и заблокировал карту. Кроме того, злоумышленник сказал женщине, что ей открыли новую карточку, назвал реквизиты и сказал перевести деньги туда.

В итоге потерпевшая перечислила мошеннику свыше 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.

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