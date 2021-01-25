Я больше помогу за границей, чем за решеткой: музыкант Тимотэ Суладзе покинул Беларусь

Музыкант Тимотэ Суладзе уехал в Литву. Фото: facebook

Минский музыкант и переводчик Тимотэ Суладзе уехал из Беларуси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В настоящее время он находится в Литве.

Он признался, что это был вынужденный шаг. Последней каплей стало для него задержание одной из знакомых.

– Я был вынужден уехать из Беларуси, потому что людей начали арестовывать за то же, что делал и я. Так, я активно участвовал в оказании денежной помощи пострадавшим. Я посчитал, что больше помогу нашему общему делу за границей, чем за решеткой, – написал он.

Добавим, что Тимотэ Суладзе – это белорус, грузинского происхождения, за уличные и дворовые выступления осенью 2020-го он дважды сидел на «сутках»: первый раз ему дали 13 суток, второй – 15.

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