Белстат назвал среднюю зарплату в декабре. В долларах она ниже, чем год назад

Белстат назвал среднюю зарплату в декабре Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный статистический комитет Беларуси 25 января обнародовал информацию о средней заработной плате работников страны в декабре 2020 года. В данном случае речь идет о номинальной начисленной зарплате. По официальным данным, эта цифра за декабрь составила 1 тыс. 474,6 рубля, сообщил Белстат. Это 574 доллара США по курсу Нацбанка на конец декабря 2020 года.

Судя по государственной статистике, средняя номинальная начисленная зарплата растет последние месяцы. Особенно существенно она поднялась в декабре - почти на 175 рублей по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, когда средняя номинальная начисленная зарплата составляла 1300,5 руб. А еще раньше, в октябре, эта позиция была на уровне 1285 руб.

А если сопоставлять последние данные со сведениями годовой давности, то получка поднялась почти на 236 рублей - в декабре 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата составляла 1238,7 руб. Это 588 долларов по курсу Нацбанка на конец декабря 2019 года. Таким образом, можно сделать вывод, что в долларовом эквиваленте зарплата была выше, чем спустя год.