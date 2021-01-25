Тело мужчины найдено в кювете под Барановичами – возбуждено уголовное дело за убийство

Мужчину уибили в Барановичском районе. Фото: БЕЛТА

Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины в Барановичском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

– Днем 23 января в кювете неподалеку от д. Чернихово Барановичского района было обнаружено тело 32-летнего мужчины. В ходе проведения осмотра установлено, что его смерть может носить криминальный характер, – рассказали подробности в СК.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (Убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователям удалось выяснить, что убитый несколько лет жил в России, он злоупотреблял алкоголем. В начале января приехал в гости к родителям в Несвижский район.

Вместе со следователями детали произошедшего и личности людей, причастных к преступлению, устанавливают также эксперты ГКСЭ.

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