Путин лично прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике. Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру.

19 января команда Алексея Навального выложила очередной фильм-расследование. Материал подготовлен Фондом по борьбе с коррупцией, который возглавляет Навальный. Расследование посвящено дворцу Владимира Путина, который построили на берегу Черного моря под Геленджиком. Фильм длится 2 часа. В нем подробно рассказано о том, как, кем и за какие деньги строился дворец, и о людях, которые были вокруг Путина в это время. По данным Навального, цена вопроса – 100 миллиардов российских рублей – это 1,3 миллиарда долларов! Фильм вызвал фурор – его уже посмотрели 98 миллионов человек. 25 января фильм прокомментировал лично Владимир Путин, выступая перед российскими студентами:

— Сразу хочу отметить, ничего, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит, и никогда не принадлежало. Никогда! – заявил Путин. По его мнению, все это запустили сейчас в интернет, чтобы «промыть мозги наших граждан», и процитировал известную фразу из романа «Двенадцать стульев»:

— Скучно, девочки, ну хоть чего-нибудь там придумали бы еще, — сказал улыбаясь Путин. — Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним — виноделием. Вот это хороший вид деятельности, благородный.

Он заявил, что таким видом деятельности занялся бы и сам, но не в качестве владельца бизнеса, а в качестве, например, советника или юриста. По словам Путина, бизнес его никогда не интересовал, в отличие от коллег-президентов — Трампа или Порошенко.