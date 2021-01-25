Юрист Максим Знак остается в СИЗО №1 до 9 марта

Максим Знак остается в СИЗО на Володарского до 9 марта Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрист Максим Знак остается в СИЗО №1 на Володарского до 9 марта. Суд Партизанского района в понедельник, 25 января, отказал в жалобе защиты на продление срока заключения до марта. Об этом сообщили в телеграм-канале Виктора Бабарико.

- Максим надеется, что правовые процедуры обязательно начнут работать и смогут дать людям защиту. Он мужественный человек и всем передает, что не нужно падать духом. Максим чувствует поддержку, видит ее в письмах и знает, что много людей о нем думает, - рассказал адвокат Дмитрий Лаевский.

Защита Максима Знака намерена обжаловать решение Партизанского суда в вышестоящий суд.

Напомним, что юрист Максим Знак был задержан 9 сентября. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса – Призывы к действиям, которые направлены против нацбезопасности.

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