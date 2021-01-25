В конференции белорусской Академии управления примет участие президент Кубы. Фото: БелТА.

26 января в белоруской Академии управления при президенте запланирована международная научно-практическая конференция «Современное государственное управление: образование, наука, практика». Заявлены участники из десяти стран, они выступят с докладами. Правда, они присоединяться в онлайн-формате. Планируется, что с приветственным словом к участникам обратится руководство Евразийского экономического союза, Союзного государства. А во время первой сессии с докладом выступит президент Кубы.

Напомним, президентом Кубы, этого социалистического государства в Карибском море, является Мигель Диас-Канель. В Беларуси он был осень 2019 года, он встречался с Александром Лукашенко. Тогда Мигель Диас-Канель в Минске бывал уже не первый раз. Он приезжал в мае 2016 года - в должности первого зампреда

БУДЬ В КУРСЕ

Лекарства, ром и кофе - это все, что мы покупаем на Кубе

В экономической сфере наши отношения с Кубой не сильно развиты. Максимальный товарооборот составил 100 миллионов долларов - дело было в 2012 году. В 2015 - 2017 годах он был на уровне 60 - 70 миллионов, а в прошлом году снизился до 16,8 миллиона долларов. В основном это был экспорт - мы продали на Кубу комбайны, грузовики и запчасти к ним. Импорт практически на нуле - 1,6 миллиона долларов за год. Это 1,8 тонны лекарств на 1,17 миллиона долларов, 48 тонн кубинского рома на 280 тысяч долларов, 135 килограмм вакцины для людей на 30 тысяч долларов и 180 килограмм нежареного кофе на $1100. В 2019 году ситуация та же: лекарства, ром и кофе на общую сумму в 1,18 миллиона долларов.