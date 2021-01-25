Блогер Игорь Лосик 25 января прекратил голодовку

Игорь Лосик прекратил голодовку. Фото: "Радыё Свабода"

Блогер Игорь Лосик в понедельник, 25 января, прекратил голодовку, которую объявил 15 декабря 2020 года. Лосик голодал более 40 дней. Об этом сообщает «Наша Нiва».

Игорь Лосик известен как создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Он был задержан 25 июня 2020 года во время предвыборной гонки.

Лосика обвинили по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

А 15 декабря 2020 года ему было предъявлено новое обвинение по статье 293 Уголовного кодекса – Приготовление к участию в массовых беспорядках. В этот же день Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке.

Для всех тех, кто поддерживал Игоря Лосика, он передал письмо.

- Я принял решение остановить голодовку. Почему? Это было мое желание. Я не принимал пищу более 40 дней и чувствую, что у меня есть силы продолжать дальше. Но меня просто потрясла волна солидарности. И просьбы белорусов остановиться. Также я знаю и о том, что многие решили начать голодовку, пока голодаю я. Но я не могу взять на себя ответственность. Не хочу, чтобы люди страдали за мой выбор…Многие были уверены в том, что голодовка ничего не даст, но это не так. Я смог привлечь внимание своим поступком к ситуации с политическими заключенными в Беларуси, - написано в письме.

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