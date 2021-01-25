Многодетную мать оштрафовали на 870 рублей за вывешенный в ТЦ «Dana Mall» огромный БЧБ-флаг

Оштрафовали многодетную мать за вывешенный в Дана Молл БЧБ-флаг. Фото: Facebook Ольги

Маму пятерых детей Ольгу Боброву оштрафовали на 870 рублей за вывешенный в торговом центре «Dana Mall» огромный бело-красно-белый флаг. Об этом сообщили в телеграм-канале правозащитного центра «Вясна».

Ольга была задержана в пятницу, 22 января. До суда она находилась в изоляторе временного содержания на Окрестина.

В понедельник, 25 января, состоялся суд. Боброву обвинили в том, что она вместе с другими людьми 14 января развернула «Dana Mall» огромный бело-красно-белый флаг.

Судья Первомайского районного суда Максим Трусевич оштрафовал Ольгу на 30 базовых величин – 870 белорусских рублей.

У Ольги Бобровой пять детей, четверо из них несовершеннолетние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Витебске оштрафовали повариху: женщина вынула из рамки портрет Лукашенко.

На подкладке портрета она написала «3%» и повесила ее на место. (подробности)

Пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 рублей.

Грибу 84 года. Свою вину он не признал. (подробности)