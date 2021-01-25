Многодетную мать оштрафовали на 870 рублей за вывешенный в ТЦ «Dana Mall» огромный БЧБ-флаг

Оштрафовали многодетную мать за вывешенный в Дана Молл БЧБ-флаг. Фото: Facebook Ольги
Маму пятерых детей Ольгу Боброву оштрафовали на 870 рублей за вывешенный в торговом центре «Dana Mall» огромный бело-красно-белый флаг. Об этом сообщили в телеграм-канале правозащитного центра «Вясна».
Ольга была задержана в пятницу, 22 января. До суда она находилась в изоляторе временного содержания на Окрестина.
В понедельник, 25 января, состоялся суд. Боброву обвинили в том, что она вместе с другими людьми 14 января развернула «Dana Mall» огромный бело-красно-белый флаг.
Судья Первомайского районного суда Максим Трусевич оштрафовал Ольгу на 30 базовых величин – 870 белорусских рублей.
У Ольги Бобровой пять детей, четверо из них несовершеннолетние.
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