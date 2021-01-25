Азербайджанец без проблем украл из минской квартиры 38 тысяч долларов. И вот как ему это удалось

Все случилось вечером 23 января. В милицию позвонил мужчина и сообщил: из его квартиры украли 38 тысяч долларов. Как все произошло – непонятно: дома никого не было буквально пару часов, а дверь в квартиру не взломана – словно ее открыли ключом.

И вот что оказалось: деньги украл 48-летний гражданин Азербайджана. Дверь он открыл ключами. А где взял ключи? Все просто: его жена подрабатывала няней в той семье, где он украл деньги, и имела ключи от квартиры. Но выяснилось, что жена о преступлении ничего не знала. Азербайджанец украл ключи из сумочки жены накануне и отправился на дело.

Он открыл дверь и зашел в квартиру. Он нашел в комнате косметичку с валютой, сложил купюры в карманы и рукава куртки. «Спалился» он на том, что уходя закрыл дверь на оба замка, хотя хозяева квартиры закрывали дверь на один замок.

Азербайджанца поймали на следующий день, потратить деньги он не успел.

- Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в ИВС, - сообщают в МВД.

По этой статье подозреваемому светит до 12 лет тюрьмы.