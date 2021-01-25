В Молодечно мужчина позвонил в милицию и заявил, что убил человека. Фото: БелТА

В Молодечно мужчина позвонил в милицию и заявил, что убил человека. Информацию об этом разместили на сайте УВД Минского облисполкома.

- В дежурную службу Молодечненского РОВД поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что убил своего знакомого и продиктовал точный адрес, где все произошло. На место случившегося прибыли сотрудники отдела Департамента охраны, а также следственно-оперативная группа. На месте они обнаружили лежащего мужчину у которого были множественные ранения. В квартире находился еще один мужчина, который был сразу же задержан, - рассказали в ведомстве.

Удалось установить, что 37-летний хозяин квартиры, который ранее был судим, пригласил к себе в гости 35-летнего мужчину.

- По имеющейся информации, алкоголь выпивал только инициатор застолья. В какой-то момент ему не понравилось, что гость собрался уходить, он стал размахивать кухонным ножом и настаивали на продолжении. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина достал из кармана нож и нанес хозяину квартиры три удара в корпус и один – в шею. После этого он позвонил в милицию, - добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 – Убийство.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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