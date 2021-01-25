В Минске автовор украл машину и вез ее на эвакуаторе. Фото: МВД

В Минске мужчина украл машину и увез ее на эвакуаторе. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

- На рождественские выходные житель Минска уехал к себе на родину в Брестскую область, оставив свою машину марки «Лянча» припаркованной вдоль проезжей части в центре города. Когда мужчина вернулся, то не нашел свое авто на оставленном месте и позвонил в милицию. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что машина пропала на следующий день после отъезда ее владельца. На записи было четко видно, что авто увозит эвакуатор, - прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники милиции оперативно установили адрес водителя эвакуатора.

- Данный адрес оказался знаком милиционерам: несколько лет назад они задерживали мужчину за кражу машины. Тогда он нашел в бардачке ключи и документы и смог продать авто, не вызвав подозрений. За этот эпизод 48-летний мужчина отбывал наказание и был освобожден в августе 2020 года, - добавили в МВД.

По информации ведомства, на этот раз мужчину застали в гараже по указанному адресу в процессе разборки «Лянчи».

- Он признался, что несколько раз проходил мимо припаркованного авто, которое стояло без движения несколько месяцев. И решил, что пропажу не сразу обнаружат. Он планировал продать машину по запчастям через объявления, - пояснили в МВД.

Было возбуждено уголовное дело за кражу, которая была совершена повторно.

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