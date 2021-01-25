Два белоруса получили полмиллиона долларов: они атаковали криптобиржи

В главном управлении по противодействию киберпреступности МВД – это так называемое Управление «К» - рассказали о самом громком деле прошлого года. В результате спецоперации задержали двух жителей Бобруйска и Минска. Они с помощью хакерский программ атаковали онлайн-сервисы: завладевали аккаунтами пользователей и потом продавали эти данные оптом.

30-летний бобруйчанин работал директором частного предприятия. Но в начале января 2018 года он стал, что называется, на преступную дорожку. НА специальных сайтах он покупал софт для так называемого брутфорса – это когда пароли к аккаунтам подбирают методом тупого перебора вариантов. Он сам доработал этот софт и стал применять – подбирал пароли пользователей к различным веб-ресурсам. Чтобы не спалиться, он снимал квартиры, откуда запускал свой софт. А еще он использовал удаленный доступ. Например, находясь в Бобруйске, он дистанционно использовал удаленные виртуальные столы, коннектился с компьютерами и уже с них осуществлял свои махинации.

Что он делал с паролями от аккаунтов? С помощью автоматической программы он выбирал учетки с привязанными банковскими карточками. А потом менял пароль от аккаунта, чтобы пользователь не смог туда войти. А потом эти данные он на специальных интернет-форумах продавал оптом. Иногда баловался тем, что переводил деньги с карточек пользователей себе. Постепенно он поставил дело на поток – и стал уже таким образом атаковать учетки пользователей криптобирж.

- Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности МВД и УВД Могилевского облисполкома преступная деятельность группы была пресечена, на днях оба фигуранта задержаны. В ходе обысков изъята дорогостоящая компьютерная техника и банковские карты, на которых находились биткоины в эквиваленте сумме около 200 тысяч долларов США. Они обращены в доход государства, - сообщает МВД.