В культурный центр «Корпус» на Машерова 25 января пришел ОМОН

ОМОН пришел в культцентр "Корпус" на Машерова. Фото: tut.by
В культурный центр «Корпус», который находится на проспекте Машерова, 9, в понедельник, 25 января, пришли силовики. Об этом сообщили в телеграм-канале «Радыё свабода».
Рядом со зданием стоят бусы и сотрудники милиции.
Внутрь никого не пускают.
Стало известно, что был задержан основатель сооснователь пространства «Другi паверх» Александр Королевич. В офисе «Другi паверх» проходит обыск.
Культурный центр Корпус находится в бывшем цеху завода «Горизонт».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В арт-пространстве Ок16 отменены мероприятия, которые должны были состояться в ближайшее время.
Арендаторы культурного хаба получили предписание МЧС. (подробности)
Несколько заведений Минска, которые были закрыты по решению Минздрава и санстанции, сообщили о своем открытии.
Проверки в заведениях были вызваны тем, что они не работали 26 октября. (подробности)
В Беларуси временно закрылись сразу 12 магазинов сети OZ. Угадаете причину?
В сети на данный момент делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу магазинов. (подробности)