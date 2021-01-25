В культурный центр «Корпус» на Машерова 25 января пришел ОМОН

ОМОН пришел в культцентр "Корпус" на Машерова. Фото: tut.by

В культурный центр «Корпус», который находится на проспекте Машерова, 9, в понедельник, 25 января, пришли силовики. Об этом сообщили в телеграм-канале «Радыё свабода».

Рядом со зданием стоят бусы и сотрудники милиции.

Внутрь никого не пускают.

Стало известно, что был задержан основатель сооснователь пространства «Другi паверх» Александр Королевич. В офисе «Другi паверх» проходит обыск.

Культурный центр Корпус находится в бывшем цеху завода «Горизонт».

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