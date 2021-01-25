В нескольких кварталах Новой Боровой 26 января не будет отопления и горячей воды

В нескольких кварталах Новой Боровой 26 января снова не будет горячей воды и отопления. Фото: tut.by

В нескольких кварталах Новой Боровой во вторник, 26 января, не будет отопления и горячей воды. Об этом сообщили в телеграм-канале обслуживающей компании «А-100 Комфорт».

- В кварталах «Центральный парк», «Северное сияние», «Квартал-пар», «Нескучный сад» и «Цветной квартал» 26 января в течение дня будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление. Причина – проведение ремонтных работ в котельной «Копище-2» с 9 до 12 часов, которая расположена по улице Камова, - написано в сообщении.

Напомним, что в микрорайоне Новая Боровая уже не один раз возникали проблемы с отсутствием горячей воды и отопления. Так, в ноябре 2020 года у жителей на протяжении нескольких дней отсутствовала и горячая, и холодная вода.

Уже в 2021 году снова начались проблемы. Так, в четверг, 14 января, воды и отопления не было из-за аварии на котельной. В субботу, 16 января, снова те же проблемы.

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