Минской Активистке Карине Радченко, которая кормила бездомных, дали 15 суток

Основательница проекта Карина Радченко. Фото: TUT.by​

Активисток инициативы «Уличная медицина» Карину Радченко и Татьяну Лобозу задержали в Минске в субботу, 23 января. Напомним, в тот день про всей Беларуси снова прошли акции протеста Люди вышли в разных районах белорусской столицы и в других городах. Сообщается о задержаниях. Например, в районе станций метро «Пушкинская» и «Восток», а также на Каменной горке, в Чижовке, на улицах Пономарева и Веры Хоружей, площади Бангалор, возле универмага "Беларусь". На «Пушкинской» силовики появились с огнестрельным оружием в руках. Также о задержаниях сообщается в Бресте. В Лебяжем силовики проводят зачистку по дворам. Напомним, по соседству, в спортивном комплексе "Олимпик Парк" сегодня играет в хоккей Александр Лукашенко.

25 января над активистками Кариной Радченко и Татьяной Лобозой прошли суды. В результате Карину Радченко приговорили к аресту на 15 суток. Дело Татьяны Лобозы отправили на доработку.