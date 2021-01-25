В Островце на территории военной части застрелился 18-летний солдат-срочник

В Островце застрелился 18-летний солдат-срочник. Фото: sb.by

В Островце на территории военной части 7434 в понедельник, 25 января, застрелился 18-летний солдат-срочник. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- Вечером 25 января поступило сообщение о том, что 18-летний солдат-срочник выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Молодой человек проходил военную службу по призыву в войсковой части. На место случившегося прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, - рассказали в ведомстве.

На данный момент проводится осмотр места произошедшего, опрашиваются сослуживцы. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий произвел выстрел в себя.

Проводится проверка. Устанавливаются детали случившегося.

Войсковая часть 7434 была открыта в 2017 году для охраны Белорусской АЭС.

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