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Участникам провластных автопробегов вновь провели экскурсию по резиденции Лукашенко

Люди приехали из разных регионов Беларуси. Во Дворце Независимости их приветствовала Наталья Эйсмонт
Инна КОРСАК
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Участникам провластных автопробегов вновь провели экскурсию по резиденции Лукашенко. Фото: БелТА

Участникам провластных автопробегов вновь провели экскурсию по резиденции Лукашенко. Фото: БелТА

Участникам провластных автопробегов в понедельник, 25 января, провели экскурсию по Дворцу Независимости. Об этом сообщает БелТА.

Люди приехали из разных регионов Беларуси. Во Дворце Независимости их приветствовала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Она рассказала собравшимся, что Лукашенко не любит называть дворец своей рабочей резиденцией.

Собравшимся рассказали об оформлении нескольких залов дворца, а также о знаковых мероприятиях, которые проходили в его стенах.

Особый ажиотаж среди людей вызвал зал, в котором Лукашенко 25 января проводил совещание по вопросам, связанным со внедрением в Беларуси биометрических документов. В креслах чиновников и самого Лукашенко участники автопробегов делали селфи.

Собравшиеся делали селфи на память. Фото: БелТА

Собравшиеся делали селфи на память. Фото: БелТА

Участникам провластных автопробегов вновь провели экскурсию по резиденции Лукашенко. Фото: БелТА

Участникам провластных автопробегов вновь провели экскурсию по резиденции Лукашенко. Фото: БелТА

Некоторые на экскурсию пришли с детьми.

Некоторые на экскурсию пришли с детьми. Фото: БелТА

Некоторые на экскурсию пришли с детьми. Фото: БелТА

- Все так ярко и красиво. Аж до мурашек, - поделилась своими впечатлениями от посещения Дворца Независимости Марина Гузгэ.

Подобная экскурсия по Дворцу Независимости проводилась уже не в первый раз. И дальше данная практика будет продолжаться.

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