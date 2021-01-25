В Лиде в квартире многоэтажного дома обнаружили тела троих погибших. Фото: Гродненское областное управление МЧС

В Лиде в квартире многоэтажного дома обнаружили тела троих погибших. Данная информация была размещена на сайте Гродненского областного управления МЧС.

- Удалось выяснить, что несколькими часами ранее мужчина пришел навестить своих родственников. Дверь была заперта изнутри. На стук никто не реагировал. Когда все же в квартиру удалось проникнуть, в коридоре на полу лежал 39-летний брат, в комнате – 73-летний отец и его 68-летняя знакомая, - пояснили в ведомстве.

По имеющейся информации, в квартире произошел небольшой пожар, который скорее всего потух сам. Люди могли отравиться продуктами горения.

Причина, по которой мог произойти пожар – неосторожность при курении.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают причины случившегося.

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