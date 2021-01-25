Премьер-министр Роман Головченко встретится 26 января с Михаилом Мишустиным в Москве

Головченко и Мишустин проведут переговоры в Москве. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве во вторник, 26 января. Об этом сообщает БелТА.

На встрече планируют обсудить актуальные вопросы, которые касаются двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут в Доме правительства России и узком, а также в расширенном формате.

В составе белорусской делегации будут также первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, глава МАРТ Владимир Колтович, глава «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко.

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