В наручниках и с мешком на голове: вот как депортировали из России в Беларусь юриста фонда Навального

Владлен Лось не сможет в течение 5 лет въехать в Россию. Фото: theins.ru.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о ситуации с белорусом, юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) - фонда Навального. Владлена Лося задержали 21 января и обязали до 25 января включительно покинуть Россию с запретом на въезд в течение 3 лет.

При этом после задержания 21 января юрист ФБК был арестован на 3 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. Вечером 25 января на YouTube-канале «Штаб Навального» появилось видео, в котором сам Владлен Лось рассказал, как проходила его депортация.

Он заявил, что в воскресенье, 24 января, после окончания срока ареста его вновь задержали неизвестные люди в гражданской одежде.

- Неизвестные в штатском заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы с Республикой Беларусь, - заявил юрист ФБК.

Затем после наступления полуночи - времени, когда истек срок добровольного оставления России, Владлену Лосю заявили, что он допустил нарушение, депортирован из страны и в связи с этим не сможет вернуться в Россию в ближайшие 5 лет.

Еще Владен Лось заявил, что у него были опасения, что он будет задержан белорусской милицией. И его, действительно, встретили силовики, которые сопроводили его в аэропорт. Сейчас он покинул Беларуси и, по его заявлению, находится в безопасном месте.

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