18-летний парень из Борисова ездил в Минск делать закладки с наркотиками

Парень из Борисова ездил в Минск делать закладки и фотографировал их. Фото: МВД.

В Минске сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Ленинского РУВД Минска задержали 18-летнего молодого человека из Борисова. Он делал тайники-закладки.

Юношу поймали с поличным, когда он прятал очередной пакетик с белым порошкообразным веществом в одном из районов Минска. Всего у него нашли 9 свертков с белым порошком. В мобильном телефоне парня хранилась информация о координатах закладок и фото мест, где они находятся. Из тайников милиционеры изъяли 18 свертков с особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP.

Молодой человек несколько раз в неделю приезжал из Борисова в Минск на маршрутном такси, делал закладки и возвращался домой. Таким образом он «подрабатывал» в интернет-магазине 2,5 месяца.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям задержанного дана правовая оценка, сообщается в телеграм-канале Милиция Минска.

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В интернет-магазин неработающий 18-летний юноша устроился 2,5 месяца назад. Фото: МВД.