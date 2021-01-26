В минском метро сработала пожарная сигнализация. Что там произошло?

К минскому метро вновь прибывали пожарные подразделения. Фотоиллюстрация: МЧС.

О том, что на одной из станций столичного метрополитена во вторник, 26 января, сработала пожарная сигнализация, проинформировала пресс-служба метро Минска в официальном телеграм-аккаунте.

Это произошло около 04.10 часов на станции «Партизанской», когда в метро еще не было пассажиров. Пожарная сигнализация сработала в одном из служебных помещений станции. Уточняется, что в данном подсобном помещении расположено оборудование компании «Мобильные ТелеСистемы».

- После срабатывания пожарной сигнализации в метро прибыли подразделения МЧС. Станцию обследовали. Применение сил и средств МЧС не понадобилось. На данный момент станция работает в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе метрополитена.

Примечательно, что схожее ЧП в минском метро уже происходило совсем недавно. Неделю назад, 18 января пожарная сигнализация сработала на станции метро «Немига» - так же на «красной ветке». Тогда произошло оплавление электропроводки в вентиляционной камере.

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