В Ботаническом саду с 28 января будут делать ледяные скульптуры – открывается шестой фестиваль-конкурс «Мир кристаллов»

В Минске устроят фестиваль ледяных скульптур. Фото: Минск-Новости.

В Центральном ботаническом саду в Минске пройдет фестиваль ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов». Он проводится уже шестой раз, пишет агентство Минск-Новости.

Восемь профессиональных команд и десять студенческих начнут работу над скульптурами 28 января. Фестиваль «Мир кристаллов» пройдет с 28 по 31января, а выставку ледяных и снежных скульптур можно будет посетить до 7 февраля.

В день открытия фестиваля зрителям покажут не только торжественное представление скульптур, но и пиротехническое шоу, устроят викторины, конкурсы, сюрпризы и напоят горячим чаем.

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